لبنان

نظرا للوضع المالي الحرج للقطاع السياحي.. أسعار مخفضة لفحوص الـ PCR

Lebanon 24
19-03-2021 | 09:41
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أعلنت نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في بيان أنها توصلت إلى اتفاق مع مستشفيي اوتيل ديو في بيروت وهيكل في الشمال، لإجراء فحوص الـpcr بأسعار تنافسية ومخفضة، وذلك نظرا للوضع المالي الحرج الذي يقع فيه القطاع السياحي، خصوصا مع ارتفاع أسعار فحص الـpcr.

وعرضت النقابة مضمون الاتفاق بشكل مفصل:
"أولا: مستشفى أوتيل ديو:
-تعبئة النموذج المرفق وإرساله إلى centredelagrippe@hdf.usj.edu.lb
-إرسال إذاعة تجارية، شهادة تسجيل في المالية
-ترسل النتائج عبر رسالة نصية أو عبر البريد الالكتروني إلى الموظفين أو يمكن إرسال تقريرا مفصلا بناء على طلب إدارة المؤسسة.

الكلفة:
-الفحص أول مرة: 75 ألف ليرة
-الفحص الثاني للشخص نفسه: 50 ألف ليرة

طريقة الدفع:
نقداأو بالبطاقة المصرفية أو ترسل إدارة المستشفى الفاتورة لصاحب المؤسسة ويمكنه بعدئذ تسديد المبلغ نقدا أو عبر شيك مصرفي أو تحويل مالي، ولمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع مستشفى أوتيل ديو على الرقم التالي: 310604 - 01

ثانيا: مستشفى هيكل:
-تعبئة النموذج المرفق وإرساله إلى admsupervisor@haykelhospital.com
-إذاعة تجارية، شهادة تسجيل في المالية
-تتواصل إدارة المستشفى مع الشخص المعني لتحديد موعد لإجراء الفحوص في المؤسسة
-إرسال Location على واتساب 03-373 568 مع اسم الشركة

الكلفة:
-50 ألف ليرة للفحص الواحد

طريقة الدفع: نقدا.
وللمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع السيد جوزيف هدوان على الرقم التالي:06 411 111 ".
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