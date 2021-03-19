اليكم الآليات المعفية من رسوم الميكانيك لهذا العام

أوضح رئيس دائرة تسجيل السيارات في هيئة السير وليد درويش أن الآليات المعفية من رسوم الميكانيك لهذا العام هي التي تحمل لوحات عمومية ولوحات الإيجار وهي معفية من رسم السير السنوي ومن اجراء المعاينة الميكانيكية الإلزامية ولكن عليها تجديد بوليصة التأمين الإلزامي.

وفي حديث لإذاعة "صوت كل لبنان"، شرح أن الآليات التي عليها متوجبات منذ الـ 2020 وما قبل خفضت غراماتها بنسبة 85% حتّى 25 أيّار من العام الجاري. أما السيارات التي تخلفت عن دفع رسوم السير ما بين 18 تشرين الأول 2019 ولغاية 30 حزيران من الجاري فأعفيت من دفع الغرامات بالكامل ضمن هذه المهلة. وأعلن أن مهلة السماح من غرامات التأخير تنتهي اعتباراً من أوّل آب المقبل.