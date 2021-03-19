لبنان

بلدية حارة صيدا أعلنت حال الطوارىء الصحية.. وحملات تعقيم شملت منازل المصابين

Lebanon 24
19-03-2021 | 10:28
A-
A+
Doc-P-804713-637517466318863045.jpg
Doc-P-804713-637517466318863045.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت بلدية حارة صيدا وخلية الأزمة فيها حال الطوارى الصحية بعد تسجيل 1230 إصابة بكورونا و12 وفاة و100 حالة ايجابية تتم متابعتها.

وعمدت البلدية بالتعاون مع بعض الهيئات الصحية والكشفية، الى تعقيم منازل المصابين ومداخلها وتقديم الارشادات الصحية والوقائية، وتأمين الاوكسجين لهم مع نشرات توعية على الوباء، بالاضافة الى نقل المرضى الذين تستدعي حالتهم الصحية ذلك الى المستشفيات.

وأمنت جمعية "التنمية للانسان والبيئة - DPNA" 873 حصة من المعقمات للمصابين بكورونا الى بيوتهم، من ضمن المشروع القائم بين الجمعية ومنظمة UNICEF التي ترعى مشروع الحصص التعقيمية.

وزار وفد من البلدية برئاسة نائب الرئيس حسن محمد صالح وكل من الاعضاء زهير زيدان ومحمد كامل الزين وأحمد الجبيلي، مقر الجمعية في صيدا والتقوا رئيسها فضل الله حسونة، ومدير مشروع كورونا فيها المشرف على حصص التعقيم سليمان فواز، وقدم لهما درعين تكريميتين عربون شكر من بلدية حارة صيدا وعبرهما الى متطوعي الجمعية.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:59 | 2021-03-19
13:53 | 2021-03-19
13:52 | 2021-03-19
13:47 | 2021-03-19
13:41 | 2021-03-19
13:41 | 2021-03-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website