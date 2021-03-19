لبنان

دياب بحث في ملف النازحين السوريين مع المشرفية

Lebanon 24
19-03-2021 | 11:24
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التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب في السرايا الحكومية، وزيرالشؤون الاجتماعية والسياحة في حكومة تصريف الاعمال رمزي المشرفية، يرافقه الدكتورة علا بطرس والسيد حسان كوكاش. وجرى البحث في ملف النازحين السوريين.
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حسان دياب

لبنان

النازحون السوريون

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