دياب بحث في ملف النازحين السوريين مع المشرفية

التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب في السرايا الحكومية، وزيرالشؤون الاجتماعية والسياحة في حكومة تصريف الاعمال رمزي المشرفية، يرافقه الدكتورة علا بطرس والسيد حسان كوكاش. وجرى البحث في ملف النازحين السوريين.