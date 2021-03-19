هل تواصل "حزب الله" مع سلامة قبل خطاب نصرالله؟

تواصل" حزب الله" بطريقة غير مباشرة مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في الايام الماضية وطلب منه التدخل لوقف الانهيار في سعر صرف الليرة اللبنانية.وقالت مصادر مطلعة على اجواء "حزب الله" ان "الامين العام للحزب السيد حسن نصرالله رفع سقف خطابه في وجه سلامة لايصال رسالة واضحة بضرورة ضبط تفلت السوق النقدي".