هذه الدولة تبادر بخجل

قالت مصادر مطلعة ان "المتابعة الفرنسية للتطورات السياسية في لبنان لا تزال موجودة ولن تتوقف كما يعتقد البعض"، مشيرة الى" ان اتصالات دورية يقوم بها بعض المسؤولين الفرنسيين بالقيادات اللبنانية من اجل القيام بوساطات معينة".لكن المصادر وصفت "الحراك الفرنسي بأنه بات خجولا وفقد الزخم الذي بدأت به قبل مدة".