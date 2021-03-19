لبنان

هذه الدولة تبادر بخجل

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
19-03-2021 | 13:30
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قالت مصادر مطلعة ان "المتابعة الفرنسية للتطورات السياسية في لبنان لا تزال موجودة ولن تتوقف كما يعتقد البعض"، مشيرة الى" ان اتصالات دورية يقوم بها بعض المسؤولين الفرنسيين بالقيادات اللبنانية من اجل القيام بوساطات معينة".

لكن المصادر وصفت "الحراك الفرنسي بأنه بات خجولا وفقد الزخم الذي بدأت به قبل مدة".

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