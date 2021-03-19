لبنان

الحرارة الى ارتفاع وتتخطى معدلاتها الموسمية..

Lebanon 24
19-03-2021 | 12:22
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا، غائما جزئيا بسحب متوسطة مع رياح ناشطة وارتفاع درجات الحرارة خصوصا في الداخل وفوق الجبال.

وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: طقس مستقر على الحوض الشرقي حتى نهاية الاسبوع، يتحول إلى متقلب بدءا من يوم الإثنين.
- معدل درجات الحرارة المعتاد لشهر آذار يتراوح بين 13 و 22 درجة.


- الطقس المتوقع في لبنان:
الجمعة: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية بينما تستقر على الساحل.


السبت: غائم جزئيا بسحب متوسطة مع رياح ناشطة وارتفاع درجات الحرارة خصوصا في الداخل وفوق الجبال.


الأحد: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ارتفاع إضافي في درجات الحرارة التي تتخطى معدلاتها الموسمية.


الإثنين: غائم جزئيا إلى غائم مع بقاء درجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية، واشتداد في سرعة الرياح التي تقارب 70كلم/س، كما تهطل أمطار متفرقة اعتبارامن الصباح.


- الحرارة على الساحل من 13 الى 21 درجة، فوق الجبال من 6 الى 18 درجة، في الداخل من 8 الى 18 درجة.
- الرياح السطحية: غربية إلى شمالية غربية، سرعتها بين 10و 35 كلم/س .


- الانقشاع: متوسط، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50و 80%.
- حال البحر: مائج، حرارة سطح الماء: 19 درجة.
- الضغط الجوي: 765 ملم زئبق
- ي شروق الشمس: 5,45
- ساعة غروب الشمس: 17,48

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