لبنان

في ابي سمراء... سرقة سيارات متنقلة (صور)

Lebanon 24
19-03-2021 | 12:30
A-
A+
Doc-P-804768-637517541660567853.jpg
Doc-P-804768-637517541660567853.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اقدم مجهولون فجر اليوم على سرقة “ديبو بيئة” من سيارة نوع "رانج روفر"، في محلة ابي سمراء بالقرب من حلويات الحداد.

كما افيد عن محاولة سرقة "رانج روفر"، بالقرب من مدرسة "الياذجي"، في ابي سمراء بعد كسر زجاجها، الا ان المحاولة باءت بالفشل، واقتصرت على بعض المحتويات الموجودة داخل السيارة.
 
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:59 | 2021-03-19
13:53 | 2021-03-19
13:52 | 2021-03-19
13:47 | 2021-03-19
13:41 | 2021-03-19
13:41 | 2021-03-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website