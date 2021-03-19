في ابي سمراء... سرقة سيارات متنقلة (صور)

اقدم مجهولون فجر اليوم على سرقة “ديبو بيئة” من سيارة نوع "رانج روفر"، في محلة ابي سمراء بالقرب من حلويات الحداد.



كما افيد عن محاولة سرقة "رانج روفر"، بالقرب من مدرسة "الياذجي"، في ابي سمراء بعد كسر زجاجها، الا ان المحاولة باءت بالفشل، واقتصرت على بعض المحتويات الموجودة داخل السيارة.