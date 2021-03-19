لبنان

"يهمّ الكرسي الرسولي تشكيل الحكومة".. المونسنيور سبيتري: البابا مقتنع بزيارة لبنان

Lebanon 24
19-03-2021 | 12:39
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استقبل رئيس الجمهورية ميشال عون السفير البابوي في لبنان المونسنيور جوزف سبيتري، الذي أكد من بعبدا أن الكرسي الرسولي يهمّه تشكيل الحكومة، وإجراء الإصلاحات ومكافحة الفساد. وقال سبيتري إن "البابا فرنسيس مقتنع بزيارة لبنان، ويريد ان يأتي، لكن ليس هناك من موعد محدد بعد".
 
وكان الرئيس عون استقبل بحضور النائب السابق أمل ابو زيد،  اللبنانية - الارمينية مارال نجاريان التي شكرته على الدور الذي لعبه رئيس الجمهورية للإفراج عنها بعد احتجازها في اذربيحان خلال الحرب بين ارمينيا واذربيجان وكانت يومها في بلدتها "شوشة" مع ذويها.
 
 
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