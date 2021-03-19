19
o
بيروت
20
o
طرابلس
18
o
صور
19
o
جبيل
19
o
صيدا
20
o
جونية
17
o
النبطية
17
o
زحلة
17
o
بعلبك
19
o
بشري
19
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
إنجاز إعادة بناء أول مستودع في المنطقة الحرة في مرفأ بيروت
Lebanon 24
19-03-2021
|
12:51
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن "تجمع شاغلي المستودعات الخاصة في المنطقة الحرة اللوجستية في "مرفأ بيروت" عن "بدء عملية إعادة إعمار المستودعات في المنطقة الحرة بعدما دمرها إنفجار المرفأ في 4 آب الماضي بشكل كامل".
وكشف التجمع في بيان، أن "شركة KeyFreight قد أنجزت إعادة بناء أحد مستودعاتها، الذي عاود عمله بتخزين البضائع وإعادة توزيعها للسوق المحلية والخارجية. كما أن هناك شركات أخرى بدأت بإعادة إعمار مستودعاتها لا سيما شركة Lattouf Group & The Net ، في حين أن هناك شركات أخرى ستباشر قريبا".
وفي هذا الإطار، قال ممثل التجمع نبيل خوري "إن قيام شاغلي المستودعات بهذه المبادرة الرائدة جاء بعد مرور سبعة أشهر على إنفجار المرفأ من دون أن نرى أي مبادرة من قبل الجهات المعنية تلوح بالأفق، لذلك كان القرار بإطلاق عملية النهوض من تحت الركام، لعدم ترك الأيام تمر وإبقاء هذا الدمار يربض على قلب المرفأ والعاصمة بيروت ولبنان"، مؤكدا "تصميم التجمع وإصراره لإحقاق الحق لجهة حصول شاغلي المستودعات على التعويضات المحقة والمنصفة لهم".
من جهته، أكد عضو هيئة التجمع روبير باولي أن "المنطقة الحرة اللوجستية تنهض اليوم من تحت الركام كطائر الفينيق، وذلك بفعل وإرادة وجهد شاغلي المستودعات الذين إتخذوا القرار بالقيام بهذه العملية الجبارة على نفقتهم الخاصة (كما فعلوا بالسابق) في مواجهة المماطلة الحاصلة في موضوع دفع التعويضات لأصحاب المستودعات التي هي حق وواجب على الدولة وشركات التأمين".
وشدد على أن "إعادة بناء أول وحدة لشركة KeyFreight وعودتها للحياة والعمل هي رسالة حياة ورسالة أمل للبقاء بلبنان وعدم الهجرة"، متوقعا "أن يؤدي التقدم في بناء المنطقة الحرة إلى إعطاء إندفاعة قوية لكل متضرري إنفجار المرفأ، داخله وخارجه، للبدء بورشة الإعمار لإعادة الحياة إلى العاصمة المنكوبة".
وإذ أعلن باولي أن "جميع المستثمرين في المنطقة الحرة مصممون على إعادة بناء المنطقة بشكل كامل، لإعادتها إلى سابق عهدها، لأهمية ودورها المحوري في مرفأ بيروت وفي الإقتصاد الوطني وفي التجارة الإقليمية والعالمية"، إعتبر أن "ما يقوم به شاغلو المنطقة الحرة اللوجستية اليوم هو عمل جبار، يشبة القطاع الخاص اللبناني الذي لا يستسلم ولا ييأس، والذي يبقى مؤمنا بلبنان مهما علت المخاطر والتحديات".
وذكر البيان أن "المنطقة الحرة اللوجستية في مرفأ بيروت تضم 18 مستودعا، تم بناؤها اعتبارا من العام 2005 على حساب المستثمرين في المنطقة بأعلى المعايير العالمية الحديثة. وفي 4 آب دمر إنفجار المرفأ المستودعات بشكل كامل، وقدرت قيمة الخسائر الناتجة عن دمار المستودعات وتلف البضائع المخزنة فيها بما لا يقل عن 50 مليون دولار".
تابع
الأكثر قراءة
بعد لقاء عون-الحريري.. الدولار يسجل انخفاضاً كبيراً فكم بلغ؟
Lebanon 24
بعد لقاء عون-الحريري.. الدولار يسجل انخفاضاً كبيراً فكم بلغ؟
17:00 | 2021-03-18
18/03/2021 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان هام من الأمن العام.. هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
بيان هام من الأمن العام.. هذا ما جاء فيه
20:00 | 2021-03-18
18/03/2021 08:00:13
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما دار في كواليس لقاء عون - الحريري
Lebanon 24
هذا ما دار في كواليس لقاء عون - الحريري
16:45 | 2021-03-18
18/03/2021 04:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انخفاضه السريع أمس.. هكذا افتتح الدولار في السوق الموازية
Lebanon 24
بعد انخفاضه السريع أمس.. هكذا افتتح الدولار في السوق الموازية
08:48 | 2021-03-19
19/03/2021 08:48:08
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف أقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازية؟
Lebanon 24
كيف أقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازية؟
22:38 | 2021-03-18
18/03/2021 10:38:22
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
13:59 | 2021-03-19
محاضر ضبط لمراقبي الاقتصاد في عبا ومجدل سلم
13:53 | 2021-03-19
بري استقبل السفير المصري وعرض الاوضاع الامنية مع الوزير فهمي
13:52 | 2021-03-19
منسق العزم في عكار: قطع الطرق لا يتضرر منه سوى المواطن المكافح
13:47 | 2021-03-19
مذكرة لتوقيف أحد المدعى عليهم بملف استئجار البواخر
13:41 | 2021-03-19
اعتصام ومسيرة لاهالي موقوفي احداث عبرا للمطالبة بالعفو الشامل
13:41 | 2021-03-19
في ببنين... احتجاجات على تردي الاوضاع
فيديو
صاروخ يعيد البشر للقمر بعد غياب نصف قرن (فيديو)
Lebanon 24
صاروخ يعيد البشر للقمر بعد غياب نصف قرن (فيديو)
09:00 | 2021-03-19
19/03/2021 14:21:38
Lebanon 24
Lebanon 24
شركة "Kensington" تكشف عن منصّة بإمكانيات مميّزة لأجهزة "آيباد"! (فيديو)
Lebanon 24
شركة "Kensington" تكشف عن منصّة بإمكانيات مميّزة لأجهزة "آيباد"! (فيديو)
21:00 | 2021-03-18
19/03/2021 14:21:38
Lebanon 24
Lebanon 24
زوبعة نارية: لقطات لإطلاق نار مباشر من "إس –400" ونظام الدفاع الجوي (فيديو)
Lebanon 24
زوبعة نارية: لقطات لإطلاق نار مباشر من "إس –400" ونظام الدفاع الجوي (فيديو)
14:00 | 2021-03-18
19/03/2021 14:21:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact