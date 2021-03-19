لبنان

الجيش: تفجير ذخائر وتمارين تدريبية في مناطق عدة

Lebanon 24
19-03-2021 | 13:09
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صدر عن قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه البيان الآتي:
"بتاريخ 19 / 3 / 2021 ما بين الساعة 11.00 والساعة 14.00، ستقوم منظمات غير حكومية عاملة في مجال نزع الألغام، بتفجير ذخائر غير منفجرة في بلدتي: رميش والبستان ـ الجنوب".

وفي بيان آخر، اعلنت انه "بتاريخ 19 / 3 / 2021 ما بين الساعة 10.00 والساعة 16.00، ستقوم منظمات غير حكومية عاملة في مجال نزع الألغام، بتفجير ذخائر غير منفجرة في بلدتي: ميس الجبل وعمرا ـ الجنوب، وما بين الساعة 11.00 والساعة 14.00، في محيط بلدة يارون - الجنوب ".

وفي بيان ثالث اعلنت ان وحدة من الجيش "ستقوم بتاريخ 18/ 3/ 2021 اعتبارا من الساعة 8.00 ولغاية الساعة 14.00، بتنفيذ رماية على الشاطىء قبالة ثكنة ميلاد النداف ـ عمشيت يتخللها استعمال الذخيرة الحية.
لذا، تدعو قيادة الجيش المواطنين وأصحاب مراكب الصيد والنزهة، إلى عدم الاقتراب من بقعة التمارين في الزمان والمكان المذكورين أعلاه".

واعلنت في بيان آخر ان وحدة من الجيش "ستقوم بتاريخي 18و19 / 3 / 2021 ما بين الساعة 8.00 والساعة 22.00، بإجراء تمارين تدريبية في حقل تدريب مزرعة حنوش ـ حامات، يتخللها تنفيذ رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة المتوسطة واستخدام متفجرات".
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