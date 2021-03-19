لبنان

متعهدو المرفأ: التوقف عن العمل اعتبارا من صباح الاثنين

Lebanon 24
19-03-2021 | 13:17
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أبلغ تجمع متعهدي مرفأ بيروت، إدارة المرفأ، قرار التوقف عن العمل اعتبارا من صباح الاثنين 22 الحالي، وذلك في كتاب رفعه المتعهدون الى رئيس مجلس ادارة المدير العام لإدارة واستثمار مرفأ بيروت باسم القيسي جاء فيه: "بعد المراجعات العدة التي قمنا بها مع ادارتكم الكريمة ومع وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال ميشال نجار بهدف تعديل سعر صرف الدولار البالغ 1500 ليرة والذي نتقاضاه بدل تشغيل آلياتنا والذي بات لا يتناسب مع كلفة الصيانة ولا مع سعر قطع الغيار التي تدفع نقدا بالدولار الاميركي. وبما اننا لم نتوصل الى حل بشأن هذا الموضوع، وخصوصا أن السعر الفعلي للدولار تجاوز عتبة العشرة آلاف ليرة لبنانية، بالاضافة الى غياب التعويضات عن الآليات التي دمرت بفعل الانفجار في 4 آب الماضي، جئنا بكتابنا هذا لنبلغكم آسفين قرار تجمع المتعهدين بالتوقف عن العمل اعتبارا من يوم الاثنين الواقع في 22 آذار الجاري وحتى تلبية مطالبنا لانه لم يعد لدينا أي امكانية للاستمرار في ظل الظروف الراهنة وكل ما اوردناه اعلاه".
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