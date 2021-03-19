موظفو الصيانة والتشغيل في اللبنانية الحدث توقفوا عن العمل

أعلن موظفو الصيانة والتشغيل في مجمع الجامعة اللبنانية - الحدث في بيان التوقف عن أعمال الصيانة والتشغيل في المجمع بعد ان تبلغوا من شركة "دنش" للمقاولات بأنها ستتوقف عن دفع الرواتب والمستحقات للموظفين اعتبارا من 18 آذار الحالي.

وينفذ الموظفون اعتصاما عند الساعة الثانية عشرة والنصف بعد ظهر يوم الاثنين 22 منه بمشاركة رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر، يعلن في خلاله الخطوات التصعيدية في حال لم يتجاوب المسؤولون مع مطالب الموظفين.