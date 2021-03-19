مدارس المبرّات: للعودة الآمنة إلى التعليم المدمج

أصدرت مدارس المبرّات بياناً أيدت فيه دعوة وزير التربية والتعليم العالي للعودة الآمنة إلى التعليم المدمج الحضوري التدريجي ابتداء من 22 آذار 2021.وجاء في البيان:تؤكد مدارس المبرّات أنها حريصة كل الحرص على مستقبل جيل يتعرض لأزمة تعليمية كارثية لم يشهدها لبنان من قبل، بفعل الأزمة الوبائية الاجتماعية الراهنة.ترى، استناداً إلى التجربة العملية والدراسات العالمية، أن التعليم عن بعد ليس بديلاً عن التعليم الحضوري لأنه يؤثر على النمو العقلي والعاطفي والاجتماعي عند التلامذة، وعلى اكتسابهم للمهارات الأساسية من قراءة وكتابة، وغير ذلك ..وبناء على ذلك، تؤيد مدارس المبرّات دعوة وزير التربية والتعليم العالي للعودة الآمنة إلى التعليم المدمج الحضوري التدريجي ابتداء من 22 آذار 2021، مع الالتزام الكامل بالبروتوكولات الصحية التي أكدت عليها وزارة التربية أسوة بالعديد من البلدان العربية والأجنبية.نسأل الله العلي القدير أن يزيل هذا الوباء الذي أرهق كواهل الناس وأريك حياتهم، وأن يحفظ وطننا لبنان من كل سوء.الدائرة الإعلامية