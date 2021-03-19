مخبأة بطريقة احترافية.. احباط محاولة ادخال هواتف الى سجن رومية (صور)

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:



بتاريخ 18-3-2021، تمكن عناصر مجموعة التفتيشات التابعة لسرية السجون المركزية في وحدة الدرك الإقليمي، من خلال عملية تفتيش دقيقة، من ضبط /3/ هواتف خلوية، /4/ سماعات الأذن "Ear Phone"، شاحن للهاتف “Charger” عدد/3/ و/3/ وصلات عائدة لهم، حافظة "Flash Memory" عدد/2/، مخبأة بطريقة احترافية في داخل " براد" كان ينوي المدعو: م. ع. (مواليد عام 1979، لبناني) تهريبها إلى داخل السجن.

وفي السياق ذاته، جرى ضبط /3/ هواتف خلوية وشاشة هاتف كانت مخبأة بطريقة متقنة داخل علبة بلاستيكية عدد /2/ لسائل للجلي.



التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.



