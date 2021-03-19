لبنان

مخبأة بطريقة احترافية.. احباط محاولة ادخال هواتف الى سجن رومية (صور)

Lebanon 24
19-03-2021 | 13:34
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: 

بتاريخ 18-3-2021، تمكن عناصر مجموعة التفتيشات التابعة لسرية السجون المركزية في وحدة الدرك الإقليمي، من خلال عملية تفتيش دقيقة، من ضبط /3/ هواتف خلوية، /4/ سماعات الأذن "Ear Phone"، شاحن للهاتف “Charger” عدد/3/ و/3/ وصلات عائدة لهم،  حافظة  "Flash Memory" عدد/2/، مخبأة بطريقة احترافية في داخل " براد" كان ينوي المدعو:  م. ع. (مواليد عام 1979، لبناني) تهريبها إلى داخل السجن.
 
 
 
وفي السياق ذاته، جرى ضبط /3/ هواتف خلوية وشاشة هاتف كانت مخبأة بطريقة متقنة داخل علبة بلاستيكية عدد /2/ لسائل للجلي.

 التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.

 
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