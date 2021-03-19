أول تعليق من "المستقبل" على خطاب نصرالله

قال نائب رئيس "تيار المستقبل" النائب السابق مصطفى علوش، في مداخلة عبر قناة الـOTV، أنّ كلام الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصرالله يكسر كل الكلام الذي كان يقال بأن "حزب الله متمسك بالرئيس المُكلّف سعد الحريري والحكومات السياسية السابقة لم تؤد لأي نتيجة".

وقال نصرالله خلال كلمة له بمناسبة يوم الجريح يوم أمس الخميس: "قدمنا تسهيلات بخصوص تشكيل الحكومة وإذا اتفق الرئيس المكلّف سعد الحريري ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون الإثنين المقبل على حكومة إختصاصيين غير حزبيين فنحن ماضون بذلك". وأضاف: " وعن حكومة الإخصاصيين قال: "اذا لم تحميها القوى السياسية لا يمكنها اتخاذ قرارات ولا حماية البلد", مضيفاً "أنصح باعادة النظر في قرار تأليف حكومة اختصاصيين وأنصح بتأليف حكومة تكنو سياسية, فليؤلف الرئيس الملكف حكومة تضم القوى السياسية كي تتحمل مسؤولياتها ومن يتنصل يجب ان يحاكم".