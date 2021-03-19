لبنان

أول تعليق من "المستقبل" على خطاب نصرالله

Lebanon 24
19-03-2021 | 13:31
A-
A+
Doc-P-804801-637517580605828384.jpg
Doc-P-804801-637517580605828384.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال نائب رئيس "تيار المستقبل" النائب السابق مصطفى علوش، في مداخلة عبر قناة الـOTV، أنّ كلام الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصرالله يكسر كل الكلام الذي كان يقال بأن "حزب الله متمسك بالرئيس المُكلّف سعد الحريري والحكومات السياسية السابقة لم تؤد لأي نتيجة".
 
وقال نصرالله خلال كلمة له بمناسبة يوم الجريح يوم أمس الخميس: "قدمنا تسهيلات بخصوص تشكيل الحكومة وإذا اتفق الرئيس المكلّف سعد الحريري ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون الإثنين المقبل على حكومة إختصاصيين غير حزبيين فنحن ماضون بذلك". وأضاف: "وعن حكومة الإخصاصيين قال: "اذا لم تحميها القوى السياسية لا يمكنها اتخاذ قرارات ولا حماية البلد", مضيفاً "أنصح باعادة النظر في قرار تأليف حكومة اختصاصيين وأنصح بتأليف حكومة تكنو سياسية, فليؤلف الرئيس الملكف حكومة تضم القوى السياسية كي تتحمل مسؤولياتها ومن يتنصل يجب ان يحاكم".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
19:08 | 2021-03-19
18:14 | 2021-03-19
18:07 | 2021-03-19
17:50 | 2021-03-19
17:39 | 2021-03-19
17:17 | 2021-03-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website