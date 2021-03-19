اعتصام ومسيرة لاهالي موقوفي احداث عبرا للمطالبة بالعفو الشامل

نفذ اهالي الموقوفين والمحكومين في ملف احداث عبرا اعتصاما عند ساحة تقاطع ايليا في صيدا، بعد مسيرة راجلة انطلقوا بها بعد صلاة الجمعة من امام "مسجد عائشة ام المؤمنين" باتجاه تقاطع ايليا، للمطالبة ب"عفو عام شامل عن كل الموقوفين من دون استثناء"، ورفعوا لافتات بمطالبهم.

البوبو

والقى خالد البوبو كلمة المعتصمين، عرض فيها لواقع الازمة الداخلية، ولفت الى ان "ما يحدث كان قد حذر منه الشيخ احمد الاسير منذ عشر سنوات"، معتبرا ان "هناك ظلما لحق به وباخوانه"، مطالبا ب"العفو الشامل ورفض اي عفو يمكن ان يستثني احدا"، مؤكدا أن "التحركات والاعتصامات ستبقى مستمرة في اكثر من مكان في صيدا وفي كل المناطق، ولن نستكين حتى تحقيق مطالبنا".

ولدى وصول المسيرة الى ساحة ايليا ادى ذلك الى قطع جزئي للسير وزحمة الى حين الانتهاء من الاعتصام، وعملت القوى الامنية على تنظيم السير.