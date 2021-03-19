في ببنين... احتجاجات على تردي الاوضاع





نفذ عدد من المحتجين اعتصاماً في ساحة ببنين في عكار، رفضاً للواقع المعيشي المتردي والاوضاع الاقتصادية الصعبة، وقد انطلقت الاحتجاجات بعد صلاة الظهر من المساجد الى ساحة البلدة.





