لبنان

في ببنين... احتجاجات على تردي الاوضاع

Lebanon 24
19-03-2021 | 13:41
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نفذ عدد من المحتجين اعتصاماً في ساحة ببنين في عكار، رفضاً للواقع المعيشي المتردي والاوضاع الاقتصادية الصعبة، وقد انطلقت الاحتجاجات بعد صلاة الظهر من المساجد الى ساحة البلدة.


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