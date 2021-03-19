لبنان

مذكرة لتوقيف أحد المدعى عليهم بملف استئجار البواخر

Lebanon 24
19-03-2021 | 13:47
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أصدرت الهيئة الإتهامية في بيروت برئاسة القاضي ماهر شعيتو وعضوية المستشارين جوزف بو سليمان وبلال بدر قراراً قضى بفسخ قرار قاضي التحقيق في بيروت روني شحادة لناحية ترك أحد الموقوفين الثلاثة في ملف إستئجار البواخر التركية، وهو السمسار حسن أمهز، بسند إقامة  وأصدرت مذكرة توقيف في حقه في هذه المرحلة من الدعوى، بإنتظار استماع قاضي التحقيق الى شهادة الإعلامي هادي الامين المقرر سماعه يوم الثلاثاء 23 آذار الجاري.
وكانت النيابة العامة المالية قد استأنفت قرار القاضي شحادة أمام الهيئة الإتهامية، طالبةً إصدار مذكرة توقيف في حق أمهز، إضافة الى رالف فيصل وفاضل رعد اللذين صدرت مذكرتا توقيف وجاهيتين في حقهما عن القاضي شحادة.
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