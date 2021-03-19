منسق العزم في عكار: قطع الطرق لا يتضرر منه سوى المواطن المكافح

أشار المنسق العام لـ"تيار العزم" في عكار الدكتور هيثم عز الدين، الى المعاناة "التي يرزح تحتها المواطن اللبناني، وقال: "يكاد المواطن اللبناني لا يفلت من هم حتى يمسك به هم آخر ينغص عليه معيشته بشكل يومي، فمع الغلاء الفاحش، وإرتفاع أسعار الدولار بصورة جنونية، ويترافق معه إرتفاع اسعار السلع الاستهلاكية الضرورية وإزدياد التحدي الصحي خطورة وعمقا حيث أصبحت فواتير المستشفيات والمستلزمات الطبية فلكية".

وتابع: "كل ذلك والمسؤولون يتفرجون، ويمعنون في الاستخفاف بهموم المواطنين وآلامهم، ومما يزيد في الطين بلة ويزيد من الخناق عليهم هو قطع الطرق، التي لا يتضرر منه سوى المواطن المكافح، الذي يسعى لتأمين قوت عياله والمريض الذي يقصد مستشفى للعلاج، فهل ينتظر المسؤولون حتى يلفظ المواطن أنفاسه ليتحركوا"؟