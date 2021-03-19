بري استقبل السفير المصري وعرض الاوضاع الامنية مع الوزير فهمي

استقبل دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، السفير المصري لدى لبنان، ياسر علوي، حيث جرى عرض للأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية والعلاقات الثنائية بين البلدين .كما عرض رئيس المجلس، الاوضاع الامنية والمستجدات السياسية خلال لقائه وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال محمد فهمي الذي غادر دون الادلاء بتصريح .