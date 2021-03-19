محاضر ضبط لمراقبي الاقتصاد في عبا ومجدل سلم

جال مراقبو مصلحة الاقتصاد بمؤازرة دوريات من المديرية العامة لأمن الدولة في التعاونيات الاستهلاكية ومحطات المحروقات في منطقتي مرجعيون والنبطية، وسطروا محاضر ضبط لمحتكري مادة البنزين في بلدة عبا، ومحضر ضبط لاحدى التعاونيات لاحتكارها المواد المدعومة في بلدة مجدل سلم".

