الاقتصاد وأمن الدولة يلزمان محلين في حارة صيدا بعرض سلع مدعومة بعد حجبها

قام مفتشو وزارة الاقتصاد جنوبا بمؤازرة من قوة من المديرية الاقليمية لأمن الدولة في الجنوب بحملة تفتيش على مخزنين لمحلين لبيع المواد الغذائية في تعمير حارة صيدا، وضبطوا كميات كبيرة من السلع الغذائية المدعومة المخزنة وغير المعروضة للبيع ، حيث قاموا بتسطير محضري ضبط بحق صاحبي المحلين والزموهما اعادة عرض وبيع المواد المخزنة وبأسعارها المدعومة ، ما ادى الى تهافت المواطنين عليهما لشرائها.