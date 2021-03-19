لبنان

مطلوبان بجرم المخدرات في قبضة المعلومات في البترون

Lebanon 24
19-03-2021 | 15:17
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تمكنت دورية من شعبة المعلومات في البترون من توقيف لبنانيين مطلوبين بجرم المخدرات في إجدبرا البترونية، وذلك بعد ضبط كمية من المخدرات كانت بحوزتهما.
 
وتم إيداعهما المراجع الامنية المختصة لإتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهم.
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