مطلوبان بجرم المخدرات في قبضة المعلومات في البترون

تمكنت دورية من شعبة المعلومات في البترون من توقيف لبنانيين مطلوبين بجرم المخدرات في إجدبرا البترونية، وذلك بعد ضبط كمية من المخدرات كانت بحوزتهما.



وتم إيداعهما المراجع الامنية المختصة لإتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهم.