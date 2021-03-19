لبنان

المواد الغذائية... أسعار "ولا بالخيال" (صور)

Lebanon 24
19-03-2021 | 15:23
A-
A+
Doc-P-804830-637517650942739229.jpg
Doc-P-804830-637517650942739229.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
على الرغم من انخفاض سعر الصرف بعد زيارة الرئيس المكلف الى بعبدا، ما زالت اسعار المواد الغذائية ترتفع بشكل جنوني، وفي التالي مجموعة صور كنموذج عن الاسعار الخيالية لبعض المواد الغذائية.
 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
بعد إرتفاع اسعار المحروقات الجنوني.. هشام حداد: "راسك تنكة"!
lebanon 24
19/03/2021 19:22:39 Lebanon 24 Lebanon 24
البنزين سيرتفع 3000 ليرة.. انتظروا جدول اسعار المحروقات
lebanon 24
19/03/2021 19:22:39 Lebanon 24 Lebanon 24
تجار جبيل: سنحاول عدم رفع الاسعار
lebanon 24
19/03/2021 19:22:39 Lebanon 24 Lebanon 24
"مخزونات البنزين انخفضت".. اسعار النفط ارتفعت وهذا جديدها
lebanon 24
19/03/2021 19:22:39 Lebanon 24 Lebanon 24

المواد الغذغئية

اسعار

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
19:08 | 2021-03-19
18:14 | 2021-03-19
18:07 | 2021-03-19
17:50 | 2021-03-19
17:39 | 2021-03-19
17:17 | 2021-03-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website