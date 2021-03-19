المواد الغذائية... أسعار "ولا بالخيال" (صور)

على الرغم من انخفاض سعر الصرف بعد زيارة الرئيس المكلف الى بعبدا، ما زالت اسعار المواد الغذائية ترتفع بشكل جنوني، وفي التالي مجموعة صور كنموذج عن الاسعار الخيالية لبعض المواد الغذائية.