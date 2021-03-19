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لبنان
محافظ بيروت أمر بمداهمة محلّ لبيع الدجاج غير مطابق المعايير الصحية
Lebanon 24
19-03-2021
|
15:40
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افادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت انه بناءً لتوجيهات محافظ بيروت القاضي مروان عبود وفي إطار حملة سلامة الغذاء، قام مراقبو مصلحتي المسالخ والمؤسسات المصنفة في بلدية بيروت بمؤازرة من فوج حرس بيروت وعناصر من مكتب بيروت الاقليمي في أمن الدولة ، بمداهمة إحدى المحال التي تقوم ببيع الدجاج في منطقة المصيطبة .
وبعد الكشف الذي أجراه مراقبو المصلحتين على المحل المذكور، تبين أنه غير مستوفي للشروط الصحية ولشروط السلامة العامة، حيث يعمد صاحب المحل إلى إعادة حفظ بقايا الدجاج المطهو والمقلي سابقاً، مثل البروستد، الجوانج والفروج،بالإضافة الى البطاطا التي تم طهوها سابقاً ووضعها في البرادات، بهدف إعادة استخدامها من خلال تسخينها وطهوها في اليوم التالي أو في وقت لاحق، وبيعها للمواطنين على أنها أغذية طازجة، إضافة الى أن الزيت المستخدم في علميات القلي غير صالح لناحية الاستهلاك الآدمي.
وحيث ان صاحب المحل اعتمد في عمله هذا نظام الغش في البيع ضارباً بعرض الحائط المخاطر المترافقة لجهة تحوّل تلك الأغذية إلى سموم جراء تعرضها لحرارة عالية ومن ثم إعادة تبريدها و تعرضها مجدداً للحرارة من خلال عمليات الطهي أو القلي لأكثر من مرة، الأمر الذي يشكل خطراً مباشراً على صحة المواطنين وسلامتهم .
وقد تم تسطير محضر ضبط بحقه من قبل مصلحة المسالخ، إضافة الى توجيه إنذار خطي من قبل مصلحة المؤسسات المصنفة لجهة عدم التزامه بمبادئ وشروط السلامةالعامة وتخزين قوارير غاز داخل المحل أكثر من العدد المسموح به مما يشكل خطراً على سلامة الموطنين والجوار.
وفي حال تكرار المخالفة ستتخذ بحقه وحق كل مخالف كافة الاجراءات القانونية وصولاً الى الاقفال بالشمع الأحمر واحالتهم الى القضاء المختص.
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