قطع طريق واشكال في البداوي





وقع اشكال بين عدد من المحتجين وعدد من المواطنين عند اوتوستراد البداوي_ دير عمار، امام محطة "اكومي" وذلك على خلفية قطع الطريق، ومحاولة عدد من المواطنين المرور بالقوة.



وقد تدخلت على الفور عناصر من الجيش، لضبط الوضع وتطويق الاشكال، في حين اعيد قطع الطريق كلياً في هذه الاثناء.