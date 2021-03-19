4 جرحى في حادثي سير في زوق مصبح

أصيب 3 أشخاص بجروح مختلفة، بعد ان انحرفت سيارتهم بعد ظهر اليوم، على المسلك الشرقي لأوتوستراد زوق مصبح كسروان، واصطدمت بالحاجز الوسطي الإسمنتي. وسارعت إلى المكان فرق الإسعاف في مركز الدفاع المدني في جونية، ونقلت الجرحى إلى مستشفى "سيدة لبنان" الجامعي.

كما أدى حادث تصادم بين سيارة رباعية الدفع "تويوتا" وسيارة "هوندا"، إلى إصابة سائق السيارة بجروح، وقدمت له عناصر الدفاع المدني الإسعافات الأولية.