مسيرة للمطالبة بحكومة انتقالية (صور)

تستمر تحركات الشارع بوتيرة مختلفة من منطقة الى أخرى، فقد انطلقت منذ قليل، مسيرة من امام وزارة الطاقة مروراً بمنطقة مار مخايل، شركة كهرباء لبنان، وستصل عند السادسة مساء الى ساحة رياض الصلح للمطالبة بحكومة انتقالية.