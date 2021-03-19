لبنان

نقابة الصرافين رحبت بإطلاق المنصة الالكترونية: تساهم في استقرار أسعار صرف الدولار

Lebanon 24
19-03-2021 | 17:12
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أصدرت نقابة الصرافين في لبنان البيان الاتي:

"صدر عن رئاسة الجمهورية: مصرف لبنان قرر العمل بإطلاق المنصة الالكترونية التابعة له حتى تسجل عليها كل العمليات ويتضمن القرار السماح للمصارف بالتداول بالعملات مثل الصرافين الشرعيين ومن مسؤولية لجنة الرقابة على المصارف متابعة حسن سير العمل.


وعليه، يهم نقابة الصرافين في لبنان أن تؤكد بأن المسعى الحثيث لفخامة رئيس الجمهورية وقرار الحاكم لإعادة عمل الصيرفة إلى الصيارفة الشرعيين وفقا لما نصت عليه القوانين المرعية وقد سلبته منهم أشباح السوق السوداء، خطوة ستساهم في استقرار أسعار صرف الدولار بعد الإرباك الحاصل مؤخرا في كافة القطاعات التجارية والذي انعكس ظلما على المواطن.

كما يهم النقابة أيضا أن توضح بأنها ستسعى مع السلطات الرقابية لتطبيق إجراءات الشفافية لحركة البيع والشراء للدولار من على المنصة الإلكترونية التابعة لمصرف لبنان بحيث تكون تلك المنصة مصدرا رسميا لسعر الدولار الحقيقي وبديلا للتطبيقات المشبوهة وأسعارها الموجهة التي سيطرت على الأسواق وعلى حياة المواطنين.

وإذ تشكر النقابة رأس الدولة فخامة الرئيس العماد ميشال عون على مبادرته تلك، وكلنا أمل باستكمال مسيرة الإصلاح التي تعهد بها. والشكر لسعادة الحاكم على تبني هذا التوجه الذي لطالما ارتبط بقناعته الراسخة بإقتصادنا الحر".
 
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