لبنان

غرفة العمليات الوطنية تصدر تحديثاً لمراحل الفتح التدريجي.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
19-03-2021 | 17:17
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اعلنت غرفة العمليات الوطنية لادارة الكوارث في بيان، "اجراءات التخفيف التدريجي لقيود الاغلاق، لجهة بدءالمرحلة الرابعة من اعادة الفتح"، وجاء فيه: 
 
 
 
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