16
o
بيروت
17
o
طرابلس
13
o
صور
17
o
جبيل
16
o
صيدا
18
o
جونية
13
o
النبطية
11
o
زحلة
10
o
بعلبك
14
o
بشري
15
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
غرفة العمليات الوطنية تصدر تحديثاً لمراحل الفتح التدريجي.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
19-03-2021
|
17:17
A-
A+
photos
0
A+
A-
اعلنت غرفة العمليات الوطنية لادارة الكوارث في بيان، "اجراءات التخفيف التدريجي لقيود الاغلاق، لجهة بدءالمرحلة الرابعة من اعادة الفتح"، وجاء فيه:
مواضيع ذات صلة
الغلاء يلهب جيوب اللبنانيين في فترة الاقفال العام... والرقابة غائبة
Lebanon 24
الغلاء يلهب جيوب اللبنانيين في فترة الاقفال العام... والرقابة غائبة
19/03/2021 19:23:33
19/03/2021 19:23:33
Lebanon 24
Lebanon 24
أبو فاعور لـmtv: المشكلة أننا نقرّ الاقفال ولا نقدّم بدائل للناس وأبلغني وزير المالية غازي وزني أن الدولة صرفت حتى اليوم 300 مليار ليرة لبنانية كإعانات ولكن لا نعرف كيف ذهبوا
Lebanon 24
أبو فاعور لـmtv: المشكلة أننا نقرّ الاقفال ولا نقدّم بدائل للناس وأبلغني وزير المالية غازي وزني أن الدولة صرفت حتى اليوم 300 مليار ليرة لبنانية كإعانات ولكن لا نعرف كيف ذهبوا
19/03/2021 19:23:33
19/03/2021 19:23:33
Lebanon 24
Lebanon 24
جمعية الصناعيين: تمديد الاقفال يجب ألا يشمل أي قطاع لا يشكل خطرا على الجهود المبذولة لمكافحة كورونا
Lebanon 24
جمعية الصناعيين: تمديد الاقفال يجب ألا يشمل أي قطاع لا يشكل خطرا على الجهود المبذولة لمكافحة كورونا
19/03/2021 19:23:33
19/03/2021 19:23:33
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان في قلب العواصف.. امكانية تمديد الاقفال على طاولة البحث واتصالات الحكومة تنشط اعتباراً من اليوم
Lebanon 24
لبنان في قلب العواصف.. امكانية تمديد الاقفال على طاولة البحث واتصالات الحكومة تنشط اعتباراً من اليوم
19/03/2021 19:23:33
19/03/2021 19:23:33
Lebanon 24
Lebanon 24
الاقفال
ادارةالكوارث
لبنان
اقفال
كورونا
تابع
الأكثر قراءة
بيان هام من الأمن العام.. هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
بيان هام من الأمن العام.. هذا ما جاء فيه
20:00 | 2021-03-18
18/03/2021 08:00:13
Lebanon 24
Lebanon 24
إنخفاض إضافي.. كم بلغ سعر صرف الدولار عصراً؟
Lebanon 24
إنخفاض إضافي.. كم بلغ سعر صرف الدولار عصراً؟
16:51 | 2021-03-19
19/03/2021 04:51:35
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انخفاضه السريع أمس.. هكذا افتتح الدولار في السوق الموازية
Lebanon 24
بعد انخفاضه السريع أمس.. هكذا افتتح الدولار في السوق الموازية
08:48 | 2021-03-19
19/03/2021 08:48:08
Lebanon 24
Lebanon 24
كلام كبير تبلغه مصرف لبنان عن الدولار: "لن نبقى ساكتين"
Lebanon 24
كلام كبير تبلغه مصرف لبنان عن الدولار: "لن نبقى ساكتين"
06:30 | 2021-03-19
19/03/2021 06:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف أقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازية؟
Lebanon 24
كيف أقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازية؟
22:38 | 2021-03-18
18/03/2021 10:38:22
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
19:20 | 2021-03-19
مداهمات للجيش في الهرمل.. توقيفات ومصادرة أسلحة (صور)
19:08 | 2021-03-19
قوى الامن: تفجير قذائف واجسام متفجرة في حقل ميفدون النبطية غدا
18:14 | 2021-03-19
دياب يوقع 3 قوانين هامة.. ما هي؟
18:07 | 2021-03-19
قرار هام من وزير التربية.. إليكم التفاصيل
17:50 | 2021-03-19
ديل كول في ذكرى تأسيس اليونيفيل: حان الوقت لإنهاء مهمة تحديد الخط الازرق
17:39 | 2021-03-19
عون غاضب من الحريري بسبب هذه المسألة تحديدا
فيديو
إلى محبّي أجهزة "آبل".. جيل جديد من حواسب "iPad" بانتظاركم!
Lebanon 24
إلى محبّي أجهزة "آبل".. جيل جديد من حواسب "iPad" بانتظاركم!
18:00 | 2021-03-19
19/03/2021 19:23:33
Lebanon 24
Lebanon 24
صاروخ يعيد البشر للقمر بعد غياب نصف قرن (فيديو)
Lebanon 24
صاروخ يعيد البشر للقمر بعد غياب نصف قرن (فيديو)
09:00 | 2021-03-19
19/03/2021 19:23:33
Lebanon 24
Lebanon 24
شركة "Kensington" تكشف عن منصّة بإمكانيات مميّزة لأجهزة "آيباد"! (فيديو)
Lebanon 24
شركة "Kensington" تكشف عن منصّة بإمكانيات مميّزة لأجهزة "آيباد"! (فيديو)
21:00 | 2021-03-18
19/03/2021 19:23:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact