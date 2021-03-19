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لبنان
عون غاضب من الحريري بسبب هذه المسألة تحديدا
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
19-03-2021
|
17:39
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تفيد معلومات "لبنان 24" ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون غاضب من الرئيس سعد الحريري منذ انتهاء اجتماعهما يوم الاربعاء الفائت، لأنه اتفق معه على الا يتطرق في تصريحه الى الصحافيين الى موضوع عدد الوزراء في الحكومة، الا ان الحريري، وبعد خروجه اعلن تمسكه بحكومة من 18 وزيرا ، ما أثار حفيظة عون ".
ووفق المعلومات ايضا فان "الاجتماع المقرر يوم الاثنين المقبل بين عون والحريري قد لا يعقد اذا لم تتوافر معطيات ايجابية جديدة ".
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