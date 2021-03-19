قرار هام من وزير التربية.. إليكم التفاصيل

أعلن وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال الدكتور طارق المجذوب في بيان، أنه "بانتظار استكمال نتائج الجهود مع وزارة الصحة العامة والبنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية واليونيسيف والصليب الاحمر اللبناني لتأمين شروط العودة الآمنة (خصوصا بعد البلبلة التي أثارها لقاح استرازينيكا)، وبانتظار تحديد الموقف الواضح من المراجع الصحية حول الموضوع، تؤجل العودة الى التعلم المدمج في المؤسسات التعليمية كافة، الرسمية والخاصة، الى موعد يحدد لاحقا وبالتالي يستكمل التعلم عن بعد".