لبنان

دياب يوقع 3 قوانين هامة.. ما هي؟

Lebanon 24
19-03-2021 | 18:14
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وقع رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب القانون المعدل لإبرام اتفاقية قرض البنك الدولي للإنشاء والتعمير (30 مليون دولار) لدعم الابتكار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، حيث يُقتطع 5.5 مليون دولار لدعم قدرة الشركات على الاستجابة لأزمة كورونا، ويعود هذا المبلغ لهدفه الأصلي إذا لم يستعمل خلال سنة.

كذلك، وقع دياب القانون 180، 12/6/2020، لتعديل ملحق الاتفاقية المجاز إبرامها مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لتعديل سقف القروض الاسكانية:
450 مليون ل.ل. لذوي الدخل المحدود بدلًا من 300مليون ل.ل.
600 مليون ل.ل. لذوي الدخل المتوسط بدلًا من 450 مليون ل.ل.

ووقع دياب أيضاً قانون الموافقة على إبرام اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 29/1/2021 مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ المشروع الطارئ لدعم شبكة الأمان الاجتماعي للاستجابة لجائحة كوفيد – 19 والأزمة الاقتصادية في لبنان بقيمة 246 مليون دولار.
 
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