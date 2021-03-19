عداد "كورونا" في لبنان يضرب من جديد.. والوفيات تتزايد!

أعلنت وزارة الصحة العامة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 3588 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في البلاد، ليصبح العدد التراكمي للحالات المثبتة بين مقيمين ووافدين 434322 حالة.ولفتت الوزارة في تقريرها إلى أنّ "الحالات الجديدة التي سُجلت خلال الساعات الـ24 الماضية، انقسمت بين 3586 ضمن المقيمين و2 ضمن الوافدين"، مشيرة إلى أنّ "عدد حالات الشفاء من الفيروس المستجد في لبنان بلغ 340399، في حين أن العدد التراكمي للوفيات هو 5644، إذ تمّ تسجيل 55 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 المنصرمة".