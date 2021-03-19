لبنان

مداهمات للجيش في الهرمل.. توقيفات ومصادرة أسلحة (صور)

Lebanon 24
19-03-2021 | 19:20
A-
A+
Doc-P-804889-637517785572036941.jpg
Doc-P-804889-637517785572036941.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

نفذت دورية من مديرية المخابرات تؤازرها قوة من الجيش عمليات دهم في منطقة مشاريع القاع- الهرمل، وأوقفت 30 شخصاً من التابعية السورية، لتجولهم بأوراق منتهية الصلاحية ودخولهم الأراضي اللبنانية خلسةً، وضبطت عدداً من الدراجات النارية.
من جهة أخرى، ضبطت المديرية المذكورة في محلة بيت الطشم- الهرمل، سيارة مسروقة بعد مطاردتها، وأوقفت سائقها (ه.ج)، وهو يقوم بتهريب أشخاص من الأراضي اللبنانية الى داخل  الأراضي السورية وبالعكس. كما أوقفت في محلة جسر العاصي- الهرمل، المواطن (م.ن) لإقدامه على اطلاق النار باتجاه فان كان ينقل ركاب، من دون وقوع إصابات.
وأوقفت قوة من مديرية المخابرات المدعو (خ.ع) بعد استدراجه إلى منزله في محلة القصر – الهرمل، مع المدعو (ح.ع) بجرم تجارة الأسلحة، وضبطت داخل المنزل سلاحاً حربياً متوسطاً نوع (دوشكا) مع قاعدته، وسلاحاً حربياً نوع كلاشنكوف وذخائر حربية، وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
 
 
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
23:08 | 2021-03-19
22:51 | 2021-03-19
22:39 | 2021-03-19
22:27 | 2021-03-19
21:55 | 2021-03-19
20:40 | 2021-03-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website