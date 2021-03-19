مداهمات للجيش في الهرمل.. توقيفات ومصادرة أسلحة (صور)

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:



نفذت دورية من مديرية المخابرات تؤازرها قوة من الجيش عمليات دهم في منطقة مشاريع القاع- الهرمل، وأوقفت 30 شخصاً من التابعية السورية، لتجولهم بأوراق منتهية الصلاحية ودخولهم الأراضي اللبنانية خلسةً، وضبطت عدداً من الدراجات النارية.

من جهة أخرى، ضبطت المديرية المذكورة في محلة بيت الطشم- الهرمل، سيارة مسروقة بعد مطاردتها، وأوقفت سائقها (ه.ج)، وهو يقوم بتهريب أشخاص من الأراضي اللبنانية الى داخل الأراضي السورية وبالعكس. كما أوقفت في محلة جسر العاصي- الهرمل، المواطن (م.ن) لإقدامه على اطلاق النار باتجاه فان كان ينقل ركاب، من دون وقوع إصابات.