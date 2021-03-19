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لبنان
مسيرة راجلة جابت شوارع طرابلس احتجاجاً على تردي الاوضاع
Lebanon 24
19-03-2021
|
19:39
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جابت مسيرة راجلة جابت شوارع مدينة طرابلس احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية، تخللها وقفات احتجاجية أمام منازل عدد من السياسيين، وردد المشاركون في المسيرة هتافات طالبت باستقالة السياسيين.
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