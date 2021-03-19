مسيرة راجلة جابت شوارع طرابلس احتجاجاً على تردي الاوضاع

جابت مسيرة راجلة جابت شوارع مدينة طرابلس احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية، تخللها وقفات احتجاجية أمام منازل عدد من السياسيين، وردد المشاركون في المسيرة هتافات طالبت باستقالة السياسيين.

