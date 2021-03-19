لبنان

مسيرة راجلة جابت شوارع صيدا رفضاً لتردي الاوضاع وتفلت الدولار

Lebanon 24
19-03-2021 | 19:51
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شهدت مدينة صيدا مساء اليوم مسيرة راجلة انطلقت من ساحة الشهداء في المدينة تحت شعار "من اجل انقاذ لبنان وخلاص اللبنانيين"، نظمتها مجموعة "ارادة شعب" في اطار سلسلة تحركاتها المستمرة، رفضا لتردي الاوضاع المعيشية وارتفاع سعر صرف الدولار.
 

وجابت المسيرة شوارع نزلة صيدون وغسان حمود فالست نفيسة والزعتري، مروراً بتقاطع ايليا حيث توقف المشاركون لبرهة ثم تابعوا بعدها مسيرهم نحو ساحة القدس فنتاشا سعد.
 

وردد المشاركون خلالها هتافات جددوا فيها مطالبتهم بـ "حكومة انتقالية انقاذية من خارج المنظومة الحاكمة"، كما طالبوا برحيل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، منددين بسياساته المالية والنقدية، مؤكدين استمرار تحركاتهم " حتى رحيل كامل المنظومة الحاكمة".
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