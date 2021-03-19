لبنان

مسيرة احتجاجية في بيروت: لتشكيل حكومة انتقالية

Lebanon 24
19-03-2021 | 20:04
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نظمت مجموعات في المجتمع المدني مسيرة احتجاجية بعنوان: "إلى الشارع نحو حكومة انتقالية"، انطلقت من أمام مبنى وزارة الطاقة في مار مخايل، فشركة الكهرباء في الجميزة وساحة الشهداء، وصولا إلى رياض الصلح والسرايا الحكومية.

وألقت عبير الغريب من "المرصد الشعبي لمحاربة الفساد" بياناً باسم المجتمعين تحدثت فيه عن "ضرورة بناء نظام بديل يرتكز على العلمانية واللامركزية الإدارية والعدالة الاجتماعية"، مؤكدة رفض "المجموعات الاحتجاجية للنظام القائم على التقسيم الطائفي".

وأعلنت أن "هذه المجموعات عاودت الضغط لفرض حكومة إنقاذية انتقالية من خارج إطار المنظومة الحاكمة، حكومة للشعب غير منحازة إلا لمصالحه وتسعى إلى وقف الانهيار الحاصل وبناء هذا النظام البديل".

وتناولت "أزمة الكهرباء وما يرافقها من خطر على الخدمات كافة، وخصوصا الصحية"، مشيرة إلى "البضائع المدعومة التي تهرب وموضوع المصارف والصرافين والتلاعب في سعر الصرف وارتفاع أسعار السلع وأموال المودعين وحاكم مصرف لبنان والتحقيقات في تفجير مرفأ بيروت".
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