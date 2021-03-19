لبنان

"صرخة وجع".. كلام مؤثر من والدة شهيدة انفجار المرفأ سحر فارس (فيديو)

Lebanon 24
19-03-2021 | 20:27
A-
A+
Doc-P-804910-637517827182024664.jpeg
Doc-P-804910-637517827182024664.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حلّ عيد الأم ضيفاً عزيزاً على برنامج "نون" الذي تقدّمه الإعلامية ديانا فاخوري على شاشة "تلفزيون الآن"، فكانت لافتةً إطلالة والدة الشابة اللبنانية سحر فارس، التي قضت في تفجير مرفأ بيروت يوم 4 آب 2020، السيدة نبيهة نصر، إذ بدت في غاية الحزن على فراق الإبنة التي كانت تملأ البيت حركة لا تهدأ، فيما فاخوري خانتها الكلمات أمام هدوء السيّدة المتفجر. 
 
ولم يكن مطلوباً أن تبكي السيدة وهيبة على الهواء، فكلامها القليل عبّر عن الكثير، وصرختها المخنوقة أخرجت كلّ ما يخالجها من شعور الألم والحزن على فلذة كبدها التي سلخها الظرف الصعب عنها.
 
ومع حلول هذه المناسبة، عيد الأم، يزداد بالنسبة لها الوجع أكثر. فالحادي والعشرين من آذار بات كما كل يوم، لا معنى له من دون "فراشة منزلها".
 
السيّدة وهيبة وفي معرض ردّها على سؤال فاخوري، وجهت رسالة إلى كلّ شاب وصبية للمسارعة إلى إرضاء والديهما لأنّ اللحظة معهما لا تعوّض.
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
23:08 | 2021-03-19
22:51 | 2021-03-19
22:39 | 2021-03-19
22:27 | 2021-03-19
21:55 | 2021-03-19
20:40 | 2021-03-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website