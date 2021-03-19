"صرخة وجع".. كلام مؤثر من والدة شهيدة انفجار المرفأ سحر فارس (فيديو)

حلّ عيد الأم ضيفاً عزيزاً على برنامج "نون" الذي تقدّمه الإعلامية ديانا فاخوري على شاشة "تلفزيون الآن"، فكانت لافتةً إطلالة والدة الشابة اللبنانية سحر فارس، التي قضت في تفجير مرفأ بيروت يوم 4 آب 2020، السيدة نبيهة نصر، إذ بدت في غاية الحزن على فراق الإبنة التي كانت تملأ البيت حركة لا تهدأ، فيما فاخوري خانتها الكلمات أمام هدوء السيّدة المتفجر.

ولم يكن مطلوباً أن تبكي السيدة وهيبة على الهواء، فكلامها القليل عبّر عن الكثير، وصرختها المخنوقة أخرجت كلّ ما يخالجها من شعور الألم والحزن على فلذة كبدها التي سلخها الظرف الصعب عنها.

ومع حلول هذه المناسبة، عيد الأم، يزداد بالنسبة لها الوجع أكثر. فالحادي والعشرين من آذار بات كما كل يوم، لا معنى له من دون "فراشة منزلها".

السيّدة وهيبة وفي معرض ردّها على سؤال فاخوري، وجهت رسالة إلى كلّ شاب وصبية للمسارعة إلى إرضاء والديهما لأنّ اللحظة معهما لا تعوّض.