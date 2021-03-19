"رانجات سوداء" ستغزو طريق بيروت باتجاه الجنوب.. ما القصة؟

تتجه الأنظار إلى الطريق الساحلي بين بيروت والجنوب خصوصاً بعد كلام الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله بالأمس، والرسالة الواضحة التي بعثها إلى الأشخاص الذين يقطعون الطريق هناك خلال الاحتجاجات المطلبية، والتي تشيرُ إلى أن "الأمور وصلت إلى حدّها بسبب هذه الممارسة التي تطال أبناء الجنوب بشكل أساسي".

وفي السياق، تقول مصادر مقربة من "حزب الله" لـ"لبنان24" أنّ "أي عملية لقطع الطريق ستكون تحت المراقبة، وفي حال حصول أي حادثة اعتداء على سيارة أو منع سيارة فيها حالة طارئة من المرور، فإن الأمور ستتطور إلى حد المواجهة المباشرة".

وتقول: "لا يلومنا أحد.. حذرنا مراراً من قطع الطريق.. وفي حال حصول أي حادثة، ستصل عشرات السيارات الرباعية الدفع إلى مكان قطع الطريق...".

يشار إلى أنّ الأوتوستراد الساحلي شهد انتشاراً كثيفاً للجيش مساء اليوم.