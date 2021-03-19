لبنان

نداء استغاثة من مستشفى طرابلس: نطلب من أصحاب الأيادي البيضاء الوقوف إلى جانبنا

Lebanon 24
19-03-2021 | 21:55
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وجه رئيس مجلس ادارة مستشفى طرابلس الحكومي د.فواز حلاب نداء استغاثة لمساعدة المستشفى في ظل الظروف المالية والصحية القاهرة، معلناً انه يدق "ناقوس الخطر في شأن الزيادة المقلقة في عدد الاصابات بفيروس كورونا"، طالباً من أصحاب الأيادي البيضاء، ومن رجال الأعمال ومن الجمعيات والمؤسسات "الوقوف إلى جانب المستشفى، بما يتيح الاستمرار في معالجة المرضى وبما يتطلب ذلك من تأمين المستلزمات الطبية والعلاجات الضرورية لا سيما في ظل الارتفاع في سعر صرف الدولار الأميركي بشكل غير مسبوق".
 
 
وأكد حلاب "العزم على بذل كل ما يمكن في سبيل الاستمرار بتقديم العناية الطبية لطرابلس والشمال".

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