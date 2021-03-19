إليكم نتائج فحوص الـ"PCR" لوافدين وصلوا إلى بيروت

أعلنت وزارة الصحة عن استكمال فحوص الـ"PCR" لوافدين وصلوا إلى بيروت في 16 و17 و18 آذار، وأظهرت النتائج وجود 35 حالة إيجابية.



وجاء إقفال نتائج 16/3/2021 كالتالي:



رحلة دوسلدورف : شركة EW رقم 9980 (جميعها سلبية)

رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 218 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (حالتان إيجابيتان)

رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية)

رحلة أربيل : شركة MEA رقم 325 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة جدة : شركة MEA رقم 1369 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة دمشق : شركة RB رقم 183 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة أبو ظبي : شركة MEA رقم 419 (جميعها سلبية)

رحلة أضنا : الشركة التركية رقم 7836 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 863 (جميعها سلبية)



وجاءت نتائج 17/3/2021 كالتالي: رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)رحلة دوسلدورف : شركة EW رقم 9980 (جميعها سلبية)رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 218 (حالة إيجابية واحدة)رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (حالتان إيجابيتان)رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية)رحلة أربيل : شركة MEA رقم 325 (حالة إيجابية واحدة)رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (حالة إيجابية واحدة)رحلة جدة : شركة MEA رقم 1369 (حالة إيجابية واحدة)رحلة دمشق : شركة RB رقم 183 (حالة إيجابية واحدة)رحلة أبو ظبي : شركة MEA رقم 419 (جميعها سلبية)رحلة أضنا : الشركة التركية رقم 7836 (جميعها سلبية)رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية)رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية)رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 863 (جميعها سلبية)

رحلة دمشق : شركة Q6 رقم 201 (جميعها سلبية)

رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (حالتان إيجابيتان)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 824 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية)

رحلة النجف : الشركة العراقية رقم 139 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 305 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة الشارقة : شركة G9 رقم 385 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (حالتان إيجابيتان)

رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)

رحلة الكويت : الشركة الكويتية رقم 501 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (حالتان إيجابيتان)

رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية)

رحلة أبيدجان : شركة MEA رقم 576 (أربع حالات إيجابية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة الرياض : شركة XY رقم 301 (جميعها سلبية)

رحلة باريس : شركة Air France رقم 566 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 863 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)

رحلة كوبنهاغن : شركة MEA رقم 226 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (حالة إيجابية واحدة)



وجاءت نتائج الدفعة الأولى من 18/3/2021 كالتالي:

رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1308 (حالتان إيجابيتان)

رحلة دمشق : شركة Q6 رقم 203 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (حالة إيجابية واحدة)".