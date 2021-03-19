إليكم نتائج فحوص الـ"PCR" لوافدين وصلوا إلى بيروت

أعلنت وزارة الصحة عن استكمال فحوص الـ"PCR" لوافدين وصلوا إلى بيروت في 16 و17 و18 آذار، وأظهرت النتائج وجود 35 حالة إيجابية.
وجاء إقفال نتائج 16/3/2021 كالتالي:
رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)
رحلة دوسلدورف : شركة EW رقم 9980 (جميعها سلبية)
رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 218 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)
رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (حالتان إيجابيتان)
رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية)
رحلة أربيل : شركة MEA رقم 325 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة جدة : شركة MEA رقم 1369 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة دمشق : شركة RB رقم 183 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة أبو ظبي : شركة MEA رقم 419 (جميعها سلبية)
رحلة أضنا : الشركة التركية رقم 7836 (جميعها سلبية)
رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)
رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية)
رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 863 (جميعها سلبية)
وجاءت نتائج 17/3/2021 كالتالي: