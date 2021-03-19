أزمة مالكي الشاحنات العمومية في مرفأ بيروت في طريقها إلى الحل.. ما الجديد؟

أعلنت نقابة مالكي الشاحنات العمومية في مرفأ بيروت ببيان، "الاتفاق على أن يتقاضى مالكو الشاحنات العمومية أجور النقل 50 في المئة بالدولار النقدي و50 في المئة بسعر المنصة، وذلك بعد اجتماع عقدته في مكتب مدير شركة MSC خير الله الزين، بحضوره وحضور رئيس نقابة المخلصين جورج صادر وغسان سوبرة، ومن نقابة مالكي الشاحنات العمومية في مرفأ بيروت فيليب الأشقر والياس حبيب الهبر، ومن خارج النقابة إيلي القاعي وأنطوني دحدح وإبراهيم القيسي".

وأشارت إلى أنها "ستنقل مضمون هذا الاتفاق إلى وزير النقل ليكون ضامنه وراعيه"، لافتة إلى أنها "ستطلب من وزير النقل أيضا المساعدة مع الجهات المختصة للإسراع في التعويض على أصحاب الشاحنات التي تضررت من انفجار مرفأ بيروت، مع غيرها من المطالب".

وأكدت النقابة قرارها بـ"تعليق الإضراب إلى حين الاجتماع مع وزير النقل".