لبنان

"الخارجية اللبنانية" استنكرت الاعتداء على مصفاة النفط في الرياض

Lebanon 24
19-03-2021 | 22:51
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جددت وزارة الخارجية والمغتربين التذكير بالموقف الثابت للبنان من أي اعتداء يطال أهداف ومنشآت مدنية أو يستهدف مدنيين بما يخالف القوانين والمواثيق الدولية.

وأعربت الوزارة في بيان صادر عنها عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاستهداف الذي طال مصفاة تكرير النفط في الرياض، مجددة تضامنها مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في وجه أي اعتداء يطال سيادتها وأمنها واستقرارها.
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