لبنان

اشكال و اطلاق نار في منطقة التل - طرابلس

Lebanon 24
19-03-2021 | 23:08
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وقع اشكال في منطقة التل في طرابلس تطور الى اطلاق نار.

وفي التفاصيل، فقد أقدم المدعو "ك.ح" على اطلاق النار بإتجاه المدعو "ع.م"، ليفر بعد ذلك إلى جهة مجهولة.
 
وبحسب المعلومات، فإن الحادث لم يسفر عن أي اصابات. 
 
 
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اطلاق نار

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