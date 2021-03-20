معلومات متباينة

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Lebanon 24
20-03-2021 | 00:02
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تتباين المعلومات، في ما خص خطط دولة كبرى في بلد مجاور، وصلة ذلك، بمحادثات وفد حزبي نيابي فيها، وفق أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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