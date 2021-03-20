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Lebanon 24
20-03-2021 | 00:08
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فوجئ قطب سياسي بتحوّل في موقف حزب بارز، وتساءل عن تأثيرات ذلك على المسار العام في البلد، وفق أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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