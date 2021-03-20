لبنان

إصابة شخصين وسرقة عشرات آلاف الدولارات في عملية سلب في مجدليا

Lebanon 24
20-03-2021 | 00:15
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أقدم مجهول على اطلاق النار على ٤ اشخاص في منطقة مجدليا - زغرتا مما ادى لاصابة شخصين.

وفي التفاصيل ان عملية بيع وشراء دولار كانت تجري بين طرفين في منطقة مجدليا بمبلغ قدّر بمئات ملايين الليرات وعشرات آلاف الدولارات حيث اقدم طرف ثالث على تطويقهم واطلاق الرصاص باتجاههم ما ادى لاصابة شخصين بجروح مما استدعى نقلهم الى مستشفى سيدة زغرتا للعلاج.
وقد فرّ مطلق النار الى جهة مجهولة بعد سلب المبالغ المالية.

وقد طوّقت القوى الامنية المكان وتعمل على تفتيشه والمناطق المحيطة بحثاً عن مطلق النار.
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