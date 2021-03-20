أشارت معلومات "اللواء" إلى أن "الموقف على جبهة التأليف آخذ بالتبدّل، ووراءه السر – اللغز المتعلق بالتحول الطارئ بموقف حزب الله، ومطالبة الثنائي الشيعي بحسم مسار التأليف في الاجتماع رقم 18 الاثنين".ويعكف الرئيس المكلف على تقييم الموقف المستجد للحزب، كما قدّمه الأمين العام، وفقاً لمعطيات تفيد أن يوم الاثنين سيكون مفصلياً، فقبله غير ما بعده، في ظل التجاذب الحاصل، إقليمياً ودولياً، وإعراب الولايات المتحدة الأميركية، على لسان ناطق باسم الخارجية الأميركية من قلق واشنطن من تطورات لبنان، ودعوة قادته إلى وضع خلافاتهم جانباً، وتشكيل حكومة تنقذ اقتصاد البلاد.وفي المعلومات أنه "في ضوء لقاء الاثنين، إذا انعقد، كما هو معلن، تقرّر خطوات نيابية، من شأنها إعادة النظر بدور أوسع لحكومة تصريف الأعمال، في ضوء اقتراح التيار الوطني الحر، فإذا انضمت كتلة الرئيس نبيه بري والنائب جنبلاط إلى تفعيل دور حكومة تصريف الأعمال، فإن هذا يعني مساراً خطيراً بتطويق الرئيس المكلف، ودفعه للاعتذار".